Мъжът, който откри стрелба по време на хокеен мач в Роуд Айлънд, е убил бившата си съпруга и сина си

Американската полиция съобщи, че двете жертви на мъжа, който откри огън по време на младежки хокеен мач в щата Роуд Айлънд, са неговата бивша съпруга и един от синовете му, предаде Асошиейтед прес. При стрелбата са били ранени и родителите на бившата съпруга на стрелеца, както и семеен приятел, посочи БТА.

Трагедията се разигра в понеделник на хокейната пързалка "Денис Ем Линч" ("Dennis M. Lynch Arena") в Потукет - град с население малко под 80 000 души, който до неотдавна беше известен като седалище на компанията за детски играчки "Хезброу" (Hasbro). Два месеца по-рано щатът беше разтърсен от стрелба в университета "Браун", при която бяха убити двама студенти и бяха ранени девет души, сред които и преподавател от Масачузетския технологичен институт.

Началникът на полицията в Потукет - Тина Гонкалвес, във вторник съобщи, че жертвите на нападението на хокейната пързалка са бившата съпруга на стрелеца и пълнолетният им син. Разследващите идентифицираха нападателя като 56-годишен мъж на име Робърт Доргън.

Гонкалвес разказа, че след като Доргън е открил огън, най-малко трима души са се нахвърлили върху него и за момент са успели да го спрат. Мъжът обаче е извадил второ огнестрелно оръжие. По-късно той е починал от самопричинена огнестрелна рана.