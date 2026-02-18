ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зорница Русинова: Редовен кабинет да предложи нов ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22306248 www.24chasa.bg

Над 80 държави осъдиха новите планове на Израел за Западния бряг

2220
Сградата на ООН в Ню Йорк. Снимка: КМГ

Осемдесет и пет държави членки на ООН излязоха с общо изявление, в което осъждат предприетите от Израел нови мерки за "разширяване на (неговото) незаконно присъствие" на окупирания Западен бряг, предаде Франс прес.

Израелското правителство в неделя одобри спорно предложение, което улеснява израелските заселници да купуват земя на Западния бряг, посочи БТА.

"Категорично осъждаме едностранните решения и мерки на Израел, насочени към разширяване на незаконното му присъствие на Западния бряг", пише в съвместното изявление, което е подписано от 85 държави членки на ООН, включително Саудитска Арабия, Китай и Русия. Европейския съюз, Арабската лига и Организацията за ислямско сътрудничество също са подписали декларацията.

"Подобни решения противоречат на задълженията на Израел по международното право и трябва незабавно да бъдат отменени", пише още в текста.

"Оново повтаряме, че отхвърляме всички мерки, насочени към промяна на демографския състав, характера и статута на палестинската територия, окупирана от 1967 г., включително Източен Йерусалим. Подобни мерки нарушават международното право, подкопават усилията за мир и стабилност в региона (...) и застрашават перспективите за мирно споразумение", добавят страните, подписали декларацията.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш в понеделник призова Израел да отмени политиката си за регистрация на земя, като я определи като "дестабилизираща" и "незаконна".

Над 500 000 живеят в незаконни от гледна точка на международното право селища и аванпостове на Западния бряг. В това число не влизат израелците от анексирания Източен Йерусалим, отбелязва АФП.

На Западния бряг, който Израел окупира през 1967 г., към днешна дата има около 3 000 000 палестинци.

Сградата на ООН в Ню Йорк. Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите