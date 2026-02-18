ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зорница Русинова: Редовен кабинет да предложи нов ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22306254 www.24chasa.bg

Мерц изключи варианта Германия да се сдобие с ядрени оръжия

2504
Фридрих Мерц Снимка: Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Германският канцлер Фридрих Мерц изключи придобиването на ядрени оръжия от Германия на фона на дебата за европейска ядрена възпираща сила, информира ДПА.

"Не искам Германия да мисли за придобиването на собствено независимо ядрено въоръжение", заяви Мерц в епизод на политическия подкаст "Смяна на властта", който ще бъде излъчен днес, посочи БТА.

Канцлерът посочи съществуващите договори, в които Германия се ангажира да се въздържа от придобиване на ядрени оръжия, включително Споразумението "Две плюс четири", което проправи пътя за обединението на Германия през 1990 г., и Договора за неразпространение на ядрени оръжия.

Въпреки това Мерц заяви, че може да си представи да предостави германски военни самолети за евентуално разполагане на френски или британски ядрени оръжия.

Германски изтребители "Торнадо" вече са разположени във военновъздушната база Бухел в Западна Германия за потенциално разполагане на американски ядрени оръжия. "Теоретично би било възможно това да се приложи и за британски и френски ядрени оръжия", заяви Мерц.

На конференцията по сигурността в Мюнхен миналата седмица канцлерът заяви, че води преговори с френския президент Еманюел Макрон за съвместна европейска рамка за възпиране.

Макрон предложи такива дискусии на Германия и други партньори от ЕС през 2020 г. по време на първия мандат на американския президент Доналд Тръмп. Неговото предложение получи малка подкрепа от тогавашния канцлер Ангела Меркел и нейния приемник Олаф Шолц, преди Мерц да приеме предложението.

Ядреното възпиране на НАТО в момента се основава предимно на ядрените оръжия на САЩ, от които около 100 остават разположени в Европа, включително и в Бухел.

Фридрих Мерц

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите