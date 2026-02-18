Войски на НАТО ще проведат учение за десант на германското балтийско крайбрежие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Войски на НАТО днес ще проведат учение за извършване на десант на германското балтийско крайбрежие, което е част от продължаващото мащабно учение "Непоколебима стрела" на трансатлантическия алианс, съобщи ДПА.

Войници, оръжия и оборудване ще бъдат прехвърлени на сушата след прекосяване на морето през военния полигон Путлос в Шлезвиг-Холщайн, посочи БТА.

В десанта участват около 15 кораба и 2600 войници, а наблюдатели ще бъдат германският министър на отбраната Борис Писториус и генералът от НАТО Инго Герхарц.

Герхарц е командир на Съюзническото обединено командване в Брунсум, Нидерландия, което отговаря за отбраната на Централна Европа, от Атлантическия океан до източната граница на алианса.

Оперативният щаб участва в провеждането на учението "Непоколебима стрела", в което са включени 17 кораба от 13 държави, над 1500 превозни средства и около 10 000 войници.

Учението е най-голямото за НАТО през тази година, като най-основен принос имат южноевропейски страни като Италия, Испания и Гърция, както и Турция.