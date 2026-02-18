Тръмп: Япония ще инвестира 36 млрд. долара в енергийни и индустриални проекти в Охайо, Тексас и Джорджия

Администрацията на президента Доналд Тръмп обяви три проекта на стойност 36 млрд. долара, които ще бъдат финансирани от Япония, включително "съоръжение за износ на петрол" в Тексас, завод за индустриални диаманти в Джорджия и електроцентрала на природен газ в Охайо, предаде Ройтерс.

Проектите са първите инвестиции в рамките на обещанието на Япония да инвестира 550 млрд. долара в САЩ като част от търговска сделка, която намали митата на Тръмп върху японския внос до 15%, каза Тръмп в "Трут Соушъл". Той даде малко подробности за проектите, посочи БТА.

Министърът на търговията Хауърд Лътник заяви в изявление, че електроцентралата в Портсмут, Охайо, на стойност 33 милиарда долара, ще бъде най-голямото в историята съоръжение за производство на електроенергия, работещо с природен газ, с капацитет от 9,2 гигавата. Съоръжението, което ще бъде управлявано от SB Energy, дъщерно дружество на японския технологичен инвеститор SoftBank Group, ще увеличи базовата мощност във време на бързо нарастващо търсене на електроенергия от центрове за данни, изградени за захранване на приложения с изкуствен интелект, посочва Ройтерс.