Мерц постави под съмнение реализирането на проекта за бъдещ европейски изтребител от шесто поколение

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази съмнения относно реализацията на отдавна планираната инициатива за съвместна европейска Бъдеща въздушна бойна система (БВБС/FCAS), съобщи ДПА.

"Имаме реален проблем с профила на изискванията. И ако не можем да го решим, тогава не можем да продължим проекта", заяви Мерц в епизод на политическия подкаст "Смяна на властта", който ще бъде излъчен днес.

Ако бъде реализиран, БВБС ще бъде най-големият и най-скъп европейски оръжеен проект. В него участват Германия, Франция и Испания. Общите разходи се оценяват на стотици милиарди евро, посочи БТА.

Системата за въздушен бой е проектирана да лети в съчетание с невъоръжени и въоръжени дронове и затова е нещо повече от просто разработване на изтребител. Планираше се тя да замести "Юрофайтър", използван от германските въоръжени сили, Бундесвера, както и френския "Рафал" от 2040 г. нататък.

Според Мерц проблемът е, че Франция изисква различен тип изтребител от Германия.

"По-конкретно, французите се нуждаят от следващото поколение изтребители, които да са способни да носят ядрено оръжие и да могат да се използват на самолетоносачи. В момента ние в Бундесвера не се нуждаем от това."

Това повдига въпроса дали ББВС може да бъде реализиран с два самолета, каза Мерц. "Франция иска да построи само един и да го съобрази със спецификациите, от които Франция се нуждае. Но това не е това, от което ние се нуждаем", каза Мерц.

Канцлерът също така повдигна въпроса за възможността за изграждане на нов изтребител съвместно с Испания и други страни.

Решението за FCAS вече е отлагано два пъти и сега се очаква до края на февруари, посочва ДПА.

В подкаста "Смяна на властта" Мерц взе отношение и по въпроса за ограничаване на използването на социалните мрежи от деца, като изтъкна "загрижеността си относно прекаленото дългото време, прекарвано пред екрана, и неговото влияние върху развитието на младите хора.

"Ако днес 14-годишните деца прекарват пет или повече часа на ден пред екрана, ако цялата им социализация се осъществява само чрез това средство, тогава не бива да се учудваме от личностни дефицити и проблеми в социалното поведение на младите хора", посочи германският канцлер.

В навечерието на партийния конгрес, който започва в петък, регионалният клон на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на Мерц в северната провинция Шлезвиг-Холщайн предложи минималната възраст за използване на платформи като Инстаграм, ТикТок и Фейсбук да бъде 16 години, придружена от задължителна проверка на възрастта. Мерц заяви, че симпатизира на предложението, както и на подобна инициатива на лявоцентристката Социалдемократическа партия (ГСДП), младши партньор в управляващата коалиция в Германия.