Вицепрезидентката на Филипините Сара Дутерте обяви, че ще участва в президентските избори през 2028 г.

Филипинската вицепрезидентка Сара Дутерте заяви днес, че ще се кандидатира за президент на изборите през 2028 година, като обвини действащия лидер Фердинанд Маркос-младши за проблемите на страната, включително корупцията, предаде Ройтерс.

Социологическите проучвания показват, че дъщерята на задържания бивш лидер на страната Родриго Дутерте е един от най-силните възможни претенденти в надпреварата през 2028 година. Анализатори посочват, че нейно управление би могло да пренасочи външнополитическата ориентация на Филипините от Вашингтон към Пекин, посочи БТА.

Дутерте се извини, че е помогнала на Маркос да спечели изборите през 2022 година, в които участва като негов кандидат за вицепрезидент и му помогна да се възползва от огромната подкрепа за нейното семейство.

Съгласно конституцията президентът е ограничен до един шестгодишен мандат, което означава, че Маркос-младши, който е неин политически съперник, не може да се кандидатира за преизбиране.

Външнополитически последици

Бившият президент и неин баща Родриго Дутерте е задържан в Хага за убийства, извършени по време на неговата война срещу наркотиците, в периода на неговото президентство.

Неговият мандат от 2016 до 2022 година бе белязан от рязък завой към Пекин. Маркос впоследствие промени тази позиция, като засили връзките със САЩ и зае по-твърда позиция спрямо Китай в Южнокитайско море.

Нов президентстки мандат на член на фамилията Дутерте би могъл да върне съюза с Пекин. Политически анализатори заявиха, че моментът на изявлението на Сара Дутерте изглежда стратегически, тъй като тя е изправена пред нова серия от процедури по импийчмънт, свързани с обвинения в предателство на общественото доверие, корупция и други престъпления.