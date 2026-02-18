ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха 39-годишен за изнасилване на непълнолет...

Гала програмата на КМГ за Пролетния фестивал привлече вниманието на целия свят

КМГ

1112
Снимка: Китайска медийна група

В радостната и щастливата атмосфера успешно приключи тазгодишният гала концерт по случай Китайската нова година на Китайската медийна група, който предостави пищна културна програма на китайските общности и чуждестранни приятели по целия свят, съобщи КМГ.

Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN) събра 2,309 млрд. гледания в световен мащаб и 843 милиона гледания на видеоклипове, което представлява увеличение съответно с 32,85% и 43,61% спрямо миналата година.

До 17 февруари галата за Пролетния фестивал постигна общо 23,063 милиарда преглеждания във всички местни медийни платформи, което представлява 37,3% увеличение в сравнение с миналата година. Делът й в националния телевизионен пазар достигна 79,29%, което е най-високият резултат за последните 13 години.

Предаването на живо и по заявка в местните нови медии достигна 16,207 милиарда, което е увеличение с 49% на годишна база. Сред приложения на КМГ са отчетени общо 770 милиона гледания, което е увеличение с 2,7%. Гледаемостта на живо достигна 605 милиона, което е с 60,05 милиона зрители повече спрямо преходната година.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

