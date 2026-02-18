Традиционното китайско шоу с фенери блести с иновации и глобален обмен

32-ият Международен фестивал на фенерите с динозаври в Дзигун превърна този град в югозападната китайска провинция Съчуан в светещо море от над 200 фенера, вдъхновени от приказки, детски рисунки и праисторически динозаври, чиито вкаменелости са открити тук, съобщи КМГ.

Съчетавайки местното палеонтологично наследство с китайската митология, фестивалът показва невероятни творения като величествени зверове от древната китайска литература „Класика на планините и моретата". Сред тях се откроява внушително, почти четириметрово крилато същество с форма на лъв, с грива, изтъкана от истинска слама, която меко свети, тъй като вградените LED светлини хвърлят топло златисто сияние през естествените влакна.

Недалеч от него се виждат още две необикновени произведения - огнен феникс, сглобен от 15 000 червени люти чушки и цилин - доброжелателно китайско митично същество - изработено от 46 000 рециклирани бутилки от лекарства.

Това светлинно изкуство е дълбоко вкоренено в многовековна традиция. По време на династиите Тан и Сун (618-1279 г.) в Дзигун, тогава проспериращ център за производство на сол, се е наложил обичаят да се изработват празнични фенери по случай Пролетния фестивал, символизиращи надеждите за изобилие и щастие.

С течение на времето традицията еволюира от обикновени фенери в сложна форма на изкуство, която съчетава изрязване на хартия, живопис, бродерия и скулптура. Днес фенерите в Дзигун са признати за национално нематериално културно наследство на Китай, а традицията на фенерите се възражда чрез иновации и екологична осведоменост.

„Всички видове материали, като порцелан, рециклирани бутилки, люти чушки, слама и плоскости от пенопласт, могат да се превърнат в част от комплекта фенери", обяснява Лю Дзюнцай, 60-годишен наследник на културното наследство на традиционното фенерно изкуство на Дзигун, като посочва златния звяр, вдъхновен от „Класиката на планините и моретата"(Шанхайдзин).

Магията на фестивала намира отклик и сред международните посетители. „Това са най-красивите фенери, които някога съм виждал! Фестивалът на фенерите в Дзигун е като магия, невероятен е", казва студент от Зимбабве.

Особено атрактивен е „Музикалният робот", създаден по рисунка на Джейдън, осемгодишно момче от Обединеното кралство. Той е част от специална изложба, в която занаятчиите от Дзигун вдъхват живот на повече от 6000 детски рисунки от над 40 държави, вариращи от механично конче, препускащо през цветни облаци, до панда, отправяща се в открития космос.

Днес фенерите Дзигун са се превърнали в динамичен пример за междукултурен обмен. На международна изложба на фенери, организирана в холандска зоологическа градина, мотиви от китайския фолклор и нематериалното културно наследство бяха поставени редом с емблематични холандски вятърни мелници и лалета, което привлече над 1,5 милиона посетители.

Самата индустрия за производство на фенери продължава да процъфтява. С годишна стойност на продукцията, надхвърляща 6 милиарда юана (около 864,08 милиона щатски долара), Дзигун вече разполага с над 2000 специализирани компании, които образуват цялостна индустриална верига.

Като наследник на културното наследство Лю е бил личен свидетел на това забележително разрастване през последните четири десетилетия, когато занаятът продължава да блести на световната сцена.

От „Вълшебните зимни светлини" в Хюстън, САЩ, до карнавала на фенерите в Кувейт, светлинното изкуство на Дзигун вече е осветило над 500 града в повече от 80 държави и региони.

Тази процъфтяваща индустрия подхранва местния просперитет. В Дзигун, град с над 2,4 милиона жители, около 100 000 души са заети в сектора на фенерите, подпомагани от данъчни стимули, финансова подкрепа и инициативи за развитие на таланти.

Фенерите на Дзигун надхвърлят границите на празничната украса, служейки като съвременен израз на една древна традиция, която разказва китайски истории на света. Всяка ослепителна изложба празнува споделената признателност към красотата и създава светлинен културен диалог, обхващащ целия свят.