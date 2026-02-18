Бурни ветрове причиниха щети в Солун, отменени са полети

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бурният вятър е причинил сериозни щети във втория по големина гръцки град Солун, а редица полети са били отменени снощи от летището от съображения за безопасност, съобщава телевизия Скай.

Противопожарната служба е получила стотици обаждания за паднали дървета и щети по тенти и табели, посочи БТА.

На улица "Калу" изкоренено от вятъра дърво е паднало върху два автомобила, се вижда на снимки, публикувани на портала Thesspost.gr.

В района на Агия Триада вятърът е предизвикал огромни вълни, които на места са наводнили крайбрежния път.

Съобщава се и за автомобили, ударени от контейнери за смет, като поне при един случай автомобилът се е движел в момента на удара.

На солунското летище "Македония" вечерните полети са били отменени, защото бурният вятър е направил невъзможен безопасния заход на самолетите към пистата.