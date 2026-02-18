В писмо до приятели от Айова Си уверява за продължаването на китайско-американския обмен

Китайският президент Си Цзинпин заяви в отговор до приятели от Айова, че желанието на китайския и американския народ за сътрудничество няма да се промени, независимо от това как ще се развият двустранните отношения, в контекста на очакваната среща с президента Доналд Тръмп през април, съобщи Синхуа, цитирана от Ройтерс.

"Надеждата за отношенията между САЩ и Китай е в народите", написа Си в отговор на новогодишен поздрав от бизнесмена от Айова Лука Бероне, с когото се среща за първи път през май 1985 година, когато оглавява делегация от провинция Хъбей до нейния "побратимен щат" Айова, за да се запознае с производството на храни, посочи БТА.

През 2022 година Си заяви в новогодишен поздрав до Сара Ландe, друга негова позната от пътуването до Айова, че светът се нуждае от стабилност в отношенията между САЩ и Китай, които бяха обтегнати по време на пандемията.

Отношенията между САЩ и Китай преживяха бурна 2025 година, като през октомври Тръмп заплаши да наложи допълнителни мита от 100% върху вноса от Китай.

Но през 2025 година се наблюдаваше възраждане на контактите между хората, след като заплахата на Тръмп да забрани ТикТок насочи американски интернет потребители към китайското приложение "РедНоут".

"Чайнамаксинг" - онлайн тенденцията за възприемане на китайски културни влияния - също бележи значително засилване сред поколението "Зет" в Америка, под влияние на нарастващото възприятие за Китай като технологична суперсила.

Двустранните отношения на най-високо ниво изглежда се стабилизираха след разговорите между Си и Тръмп в Южна Корея през октомври, които доведоха до едногодишно удължаване на търговското примирие. Тръмп се съгласи да намали митата, в замяна на ангажимент от страна на Пекин да предприеме мерки срещу незаконната търговия с фентанил, да възобнови покупките на американска соя и да постави на пауза контрола върху износа на редкоземни елементи.

Двамата проведоха и изненадващ телефонен разговор в началото на февруари, в който бяха засегнати въпросът за Тайван и други теми, свързани със сигурността. Според Тръмп Си също е заявил, че Китай ще обмисли увеличаване на покупките на американска соя, чийто водещ производител е щатът Айова.

Тръмп заяви през изминалия месец, че планира да посети Китай през април, като добави, че Си Цзинпин ще пътува до САЩ към края на 2026 година.