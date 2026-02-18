Полша забрани на произведени в Китай коли да влизат във военни обекти заради опасения от изтичане на информация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полша забрани на произведени в Китай коли да влизат във военни обекти заради опасения, че сензорите им могат да бъдат използвани за събиране на поверителна информация, заяви полската армия, цитирана от Ройтерс.

Армията посочи в изявление, че подобни коли все пак може да бъдат допускани в охранявани обекти, ако бъдат изключени техни специфични функции и бъдат предприети други предпазни мерки, съгласно правилата за сигурност в обектите, посочи БТА.

За да ограничат риска от разкриване на поверителна информация полските военни също така забраниха свързването на служебни телефони с

инфоразвлекателни системи в автомобили, произведени в Китай.

Ограниченията не се отнасят за обществено достъпни военни обекти като болници, клиники, библиотеки, прокуратури или гарнизонни клубове, съобщиха от полската армията.

Оттам добавиха, че мерките са предпазни и са в съответствие с практиките, прилагане от държави членки на НАТО и други съюзници, за да се гарантират високи стандарти на защита на отбранителната инфраструктура.