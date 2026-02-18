Лавина затрупа десетки скиори в Италия (Видео)

Драматични кадри запечатваха масата от сняг и лед, която се срутва по стръмен склон край италианския курорт Курмайо във вторник, съобщи "Дейли Мейл".
В клип, споделен в социалните мрежи, голяма група скиори чакат до седалков лифт от другата страна на планината, гледайки нагоре със смесица от ужас и вълнение, докато снежната маса се насочва към тях. Тя бързо набира скорост и помита редица високи борове.
Десетки скиори, много от които изглежда са с малки деца, се опитват да напуснат района в последния момент, но са погълнати от облак сняг.
Не е ясно дали има пострадали.
Лавината, която се е случила край седалковия лифт Zerotta във Val Veny, идва само дни след като двама скиори загинаха при подобен инцидент в същия курорт. Трагедията се разиграва в неделя на Couloir Vesses – добре познат фрийрайд маршрут, съобщиха от италианската Планинска спасителна служба.
Един от пострадалите е бил откаран в болница в тежко състояние, но по-късно е починал. Френският водач е ранен и транспортиран до университетската болница в Гренобъл. Двама скиори – от Германия и Австралия – са се измъкнали невредими.
Само през този сезон в страната са регистрирани най-малко 25 смъртни случая, причинени от лавини.
🏔 Bizarre beelden van een lawine eergisteren in Italië! Dit wordt ook wel een aerosol-lawine genoemd: zeer snelbewegende wolk van lucht en poedersneeuw.— Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) February 18, 2026
Kijk vooral hoe snel de lawine beneden is vanaf het begin (>3700m hoogte) tot deze skilift op 1500m. Via Meteo Valle d'Aosta: pic.twitter.com/vUBP3rD3nC