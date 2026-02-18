Лавина затрупа десетки скиори в Италия (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Драматични кадри запечатваха масата от сняг и лед, която се срутва по стръмен склон край италианския курорт Курмайо във вторник, съобщи "Дейли Мейл".

В клип, споделен в социалните мрежи, голяма група скиори чакат до седалков лифт от другата страна на планината, гледайки нагоре със смесица от ужас и вълнение, докато снежната маса се насочва към тях. Тя бързо набира скорост и помита редица високи борове.

Десетки скиори, много от които изглежда са с малки деца, се опитват да напуснат района в последния момент, но са погълнати от облак сняг.

Не е ясно дали има пострадали.

Лавината, която се е случила край седалковия лифт Zerotta във Val Veny, идва само дни след като двама скиори загинаха при подобен инцидент в същия курорт. Трагедията се разиграва в неделя на Couloir Vesses – добре познат фрийрайд маршрут, съобщиха от италианската Планинска спасителна служба.

Един от пострадалите е бил откаран в болница в тежко състояние, но по-късно е починал. Френският водач е ранен и транспортиран до университетската болница в Гренобъл. Двама скиори – от Германия и Австралия – са се измъкнали невредими.

Само през този сезон в страната са регистрирани най-малко 25 смъртни случая, причинени от лавини.