Силни ветрове спряха фериботите от Кавала до Тасос и в цялата страна

Екстремни метеорологични условия и ветрове със сила до 9-10 степен по скалата на Бофорт доведоха до масово отменяне на фериботни курсове в цяла Гърция.

Според официални съобщения от министерството на корабоплаването, пристанищните власти са наложили забрана за отплаване от ключови пристанища.

Линиите Кавала – Принос и Александруполис – Самотраки са преустановени. Маршрутът Керамоти – Лименас функционира частично само при подходящи условия и по преценка на капитаните. При подобряване на условията, първите курсове от Керамоти за Тасос вероятно ще бъдат възобновени рано сутринта (около 07:00 – 08:00 ч.). Линията Кавала – Принос може да остане затворена до обедните часове, докато морето се успокои напълно.

Забраната обхваща и големите пристанища Пирея, Рафина и Лаврио, като са спрени всички курсове към Цикладите и Крит.

Връзките към островите Кефалония и Закинтос също са сериозно нарушени, като повечето курсове са анулирани поради бурното море. Единствено малките маршрути към островите Егина и Саламина остават частично активни, но са възможни внезапни промени.

Пътниците, които имат планирано пътуване, трябва незабавно да се свържат с пристанищните власти или да проверят статуса на своя курс. Очаква се времето да започне да се подобрява късно вечерта, но разписанията ще останат нарушени и през угрешния ден.