Обилни валежи и силни ветрове в Турция, наводнени са Измир и Чанаккале

Обилни валежи и силни ветрове продължават да обхващат западните окръзи на Турция, предизвиквайки преливане на реки, свлачища и наводнения в окръзите Измир, Чанаккале, Балъкесир и Одрин, предава ТРТ Хабер.

По информация на медията заради обилните валежи от последното денонощие голяма част от централните райони „Алсанджак" и „Кордон" в западния град Измир са били наводнени. Под вода са останали редица мазета и търговски обекти, като общински екипи работят активно по отводняването им, съобщават още от ТРТ Хабер.

Подобна е ситуацията и в град Чанаккале, където заради дъжда река Кепез е преляла, заливайки централната част и пристанището на града и причинявайки щети на рибарски лодки и корабчета. По информация на Анадолската агенция река Тунджа също е излязла от коритото си в района северно от град Одрин, предизвиквайки локални наводнения. Оттокът на реката се е увеличил четири пъти за последните 24 часа, отбелязва още агенцията.

За усложнена ситуация и пропаднали пътища се съобщава още и в окръг Балъкесир, отбелязва още ТРТ Хабер. Заради лошите метеорологични условия днес са отменени и много от фериботните връзки в Мраморно море, свързващи Истанбул, Ялова и Бурса, посочи БТА.

