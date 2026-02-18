Гърция се готви да участва в международните сили в Газа с батальон

Разговорите за участие на Гърция в Международните стабилизиращи сили в ивицата Газа за в напреднал етап и според добре информирани източници, цитирани от гръцкия вестник „Катимерини", страната ще се включи в тях с един батальон с намален състав от около 100 – 150 военнослужещи.

Въпреки че в началото беше договорено гръцката мисия в Газа да бъде изключително поддържаща, т.е. с медицински и технически части, в крайна сметка според източниците е било решено да бъде изпратена и бойна част, посочи БТА.

Гърция ще изпрати и щабни офицери, които ще бъдат разположени постоянно в командването на стабилизиращите сили. На терен вече има двама гръцки офицери, които работят в Центъра за гражданско-военна координация в Кирят Гат, който е под американско ръководство.

Засега не се съобщават повече официални подробности за гръцкото участие, което е на етап планиране, но според наличната информация гръцката част ще бъде разположена по периметъра за сигурност, създаден около Газа от израелската армия. Гръцките военнослужещи няма да имат ресурса за самостоятелни операции и ще действат в рамките на сборни формирования, които ще се образуват за конкретни мисии.