В дронове, използвани от Русия срещу Украйна, има части от няколко европейски държави

В дронове, използвани от Русия срещу Украйна, има части, произведени в няколко европейски държави, е установила съвместна проверка на белгийски и украински журналисти. Това съобщават медии в Белгия с уточнението, че вносът на частите се извършва в нарушение на санкциите на ЕС.

Повечето от дроновете, свалени в Украйна от началото на годината, са от вида "Геран-2" (модифицирана версия на иранските дронове "Шахид" 136), отбелязват изданията. Тези дронове са сглобени от 687 съставни части, от които 112 са произведени от 19 европейски дружества - в Белгия, Швейцария, Великобритания, Германия, Австрия, Нидерландия, Ирландия, Испания и Полша, е установила проверката, посочи БТА.

Допълва се, че европейските части се внасят в Русия през Китай и Хонконг, като по този начин се избягват наложените от ЕС ограничения за търговията с части за двойна употреба (гражданска и военна). Според проверката части, произведени от белгийско дружество, са били внесени с над 200 пратки в Русия между 2022 и 2024 г., като са преминали преди това през Китай, Хонконг, Турция и Обединените арабски емирства.