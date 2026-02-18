ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заловиха подпалвач от Раковски, опожарил чужда кол...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22307673 www.24chasa.bg

Иран и Русия ще проведат утре съвместни военноморски учения

1272
Индийския океан.

Иран и Русия ще проведат утре съвместни военноморски учения в Оманския залив, в северната част на Индийския океан, съобщи полуофициалната иранска новинарска агенция Фарс, цитирана от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че маневрите ще се състоят броени дни след като Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) започна военни учения в Ормузкия проток, посочи БТА.

"Сред основните цели на това съвместно учение е изграждането на съвместимост и координация в общите мерки за противодействие на дейности, застрашаващи морската сигурност и безопасност, [...] както и в борбата с морския тероризъм", каза командващият иранските военноморски сили Хасан Магсудлу, цитиран от агенция Фарс.

Индийския океан.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание