Техеран извика германския посланик заради „антиирански дейности“

Иран извика във външното министерство посланика на Германия в знак на протест срещу „антиирански дейности" в Германия и „вредни" позиции, заемани от германски политици, съобщи днес иранското държавно радио, позовавайки се на правителството в Техеран, цитирано от ДПА.

По време на среща във външното министерство в Техеран на посланик Аксел Дитман е било връчено официалното възражение от страна на иранското правителство, посочи БТА.

В събота мащабна демонстрация в Мюнхен срещу репресиите на властите в Иран срещу продемократичните протестиращи в страната събра около 250 000 души, според оценки на полицията. Това беше най-голямата демонстрация, свързана с Иран, провеждана някога в Германия.

Няколко германски политици изразиха солидарност с протестиращите.

Демонстрантите заявиха подкрепа за Реза Пахлави, сина на последния шах на Иран, който беше свален от власт през 1979 година. Пахлави, най-изявеният глас на революционното движение в Иран, живее в изгнание в САЩ.

Шейстдесет и пет годишният Пахлави се обърна лично към множеството в събота и потвърди желанието си да поведе Иран към демократично бъдеще чрез свободни избори. Той изрази благодарност за солидарността, проявена от много държави. „Ние не сме сами", добави той.

Пресслужбата на базираната в САЩ организация „Активисти за човешки права в Иран" съобщава, че повече от 7000 души са загинали при репресиите на иранските власти срещу антиправителствените протести, предизвикани от тежките икономически условия.

Безредиците избухнаха в края на декември и достигнаха пика си на 8 и 9 януари, за когато правозащитници казват, че те са били потушени със сила от властите. Въпреки че протестите впоследствие отслабнаха, активисти все още актуализират данни за жертвите и се опасяват, че броят им може да нарасне.

Германският канцлер Фридрих Мерц също разкритикува иранското ръководство. В средата на януари той заяви, че очаква политическа промяна в Иран в светлината на масовите антиправителствени протести там.