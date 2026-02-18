Учени от Турция с нов проект за разчистване на изоставени мрежи и възстановяване на екосистеми в Черно море

Учени от Технически университет „Карадениз" в турския град Трабзон са започнали нов проект за разчистване на изоставени рибарски мрежи и възстановяване на екосистеми в Черно море с помощта на подводни роботи, камери и изкуствен интелект, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз".

Новият проект е своеобразно продължение на предишна инициатива, в рамките на която през последните години учените са премахнали близо 10 тона изоставени мрежи от Черно море, като с него учените целят не само да продължат почистването на водния басейн, но и да възстановят напълно екосистемите, които са повлияни негативно от т.нар. „призрачни" мрежи - изоставени или загубени рибарски мрежи, които продължават неконтролируемо да улавят риба и други морски организми в продължение на години, посочи БТА.

В рамките на проекта, който носи името ROWER, в следващите четири години учените предвиждат разработването и пускането в експлоатация на специализирани подводни роботи, които да премахват „призрачните" мрежи вместо водолазите. В същото време в различни зони в Черно море ще бъдат разположени камери, които ще записват непрекъснато и с помощта на изкуствен интелект ще класифицират морските видове, позволявайки на учените да проследяват промените в биоразнообразието преди и след операциите по почистване.

Новата инициатива е подкрепена от Европейски съюз и турското министерство на земеделието и горите, като в него участват общо 34 партньорски организации от 14 държави, а общият му бюджет е около 12 милиона евро.