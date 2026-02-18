Съвместни патрули на гръцки и сръбски полицаи в Халкидики и Закинтос

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През летния сезон на 2026 г. гръцки и сръбски полицаи ще провеждат съвместни патрули в популярните туристически дестинации Халкидики и остров Закинтос. Мярката е насочена към подобряване на сигурността и подпомагане на многобройните сръбски туристи в тези райони.

Патрулите ще бъдат разположени в места като Ханиоти (на ръкава Касандра, Халкидики) и остров Закинтос, които са сред предпочитаните локации за почивка на граждани от Сърбия. Целта е да се улесни комуникацията при евентуални инциденти или нужда от съдействие.

Решението бе потвърдено на 17 февруари 2026 г. след среща в Атина между сръбския вицепремиер и министър на вътрешните работи Ивица Дачич и гръцкия министър за защита на гражданите

Споразумението подчертава доброто партньорство между полицейските служби на Гърция и Сърбия, което включва и съвместни обучения и борба с организираната престъпност.

По време на разговорите е обсъдено и намирането на решение за намаляване на времето за чакане на сръбски туристи на граничния пункт Евзони през активния летен сезон.

Двете страни планират съвместна конференция през първата половина на 2026 г., която да събере кметове на побратимени градове от Сърбия и Гърция за укрепване на връзките на местно ниво.