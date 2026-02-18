Мицотакис от Ню Делхи: Гърция е стратегическа входна точка за Индия в Единния пазар на ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис пристигна в Ню Делхи за участие в световната среща на върха за изкуствен интелект (India AI Impact Summit 2026). Визитата подчертава амбицията на Атина да се превърне в „цифров мост" между Индия и Европейския съюз. Гръцката делегация включва министъра на цифровото управление и експерти по стратегическо планиране.

В рамките на форума Мицотакис ще проведе ключови разговори с индийския си колега Нарендра Моди. Очаква се двамата лидери да обсъдят задълбочаването на стратегическото сътрудничество в секторите на високите технологии, киберсигурността и икономиката. Премиерът ще разговаря с лидери от индустрията, включително представители на OpenAI и Microsoft, за привличане на инвестиции в гръцката технологична екосистема.

Мицотакис ще представи Гърция като ключов вход за индийския бизнес към европейския единен пазар. Предвидено е обсъждане на партньорства за съвместни изследователски центрове за ИИ в Атина, подкрепени от индийски инвестиции в рамките на мащабния ангажимент на Индия за 100 милиарда долара инвестиции в сектора на ИИ.

Очаква се подписването на споразумения за сътрудничество между гръцки и индийски предприятия в областите на киберсигурността, корабоплаването и цифровото земеделие.

Атина активно подкрепя бързото сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Индия, което ще премахне тарифните бариери и ще стимулира нови инвестиционни потоци.

Тези стъпки са част от общата стратегия на Гърция да се превърне в "геополитически мост" между Индо-Тихоокеанския регион и Европа.