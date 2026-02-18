38 души са задържани през нощта в Солунския университет "Аристотел"

Полицейска операция е била осъществена тази нощ в Политехническия факултет на Солунския университет „Аристотел", при която са били задържани общо 38 души, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Акцията е била извършена след полунощ във и около факултета, като целта ѝ е била да се извърши контрол на изпълнението на заповедта на ректора, с която в университета се забраняват проявите без академичен и научен характер след 22 часа. Причина за заповедта бяха скорошните безредици във и край учебното заведение, предизвикани от анархисти.

Общо при снощната операция в полицията са били отведени 48 души, от които 38 са били задържани там, пише БТА.

Множеството се е събрало първоначално за прожекцията на филм във факултета, но след края му някои от зрителите са останали в сградата.

През нощта на 6 срещу 7 февруари анархисти хвърлиха коктейли молотов срещу екип на силите за борба с масовите безредици край Солунския университет. Последваха сблъсъци с употребата на сълзотворен газ, зашеметяващи гранати и водни оръдия, при които пострадаха полицай и млада жена, а на паркирани автомобили бяха нанесени щети.