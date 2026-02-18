ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заловиха подпалвач от Раковски, опожарил чужда кол...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22307908 www.24chasa.bg

38 души са задържани през нощта в Солунския университет "Аристотел"

1148
Гледка към Солун Снимка: Снимка: Архив

Полицейска операция е била осъществена тази нощ в Политехническия факултет на Солунския университет „Аристотел", при която са били задържани общо 38 души, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Акцията е била извършена след полунощ във и около факултета, като целта ѝ е била да се извърши контрол на изпълнението на заповедта на ректора, с която в университета се забраняват проявите без академичен и научен характер след 22 часа. Причина за заповедта бяха скорошните безредици във и край учебното заведение, предизвикани от анархисти.

Общо при снощната операция в полицията са били отведени 48 души, от които 38 са били задържани там, пише БТА.

Множеството се е събрало първоначално за прожекцията на филм във факултета, но след края му някои от зрителите са останали в сградата.

През нощта на 6 срещу 7 февруари анархисти хвърлиха коктейли молотов срещу екип на силите за борба с масовите безредици край Солунския университет. Последваха сблъсъци с употребата на сълзотворен газ, зашеметяващи гранати и водни оръдия, при които пострадаха полицай и млада жена, а на паркирани автомобили бяха нанесени щети.

Гледка към Солун

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание