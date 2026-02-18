Украйна наложи санкции на Лукашенко

Украйна прие днес пакет от санкции срещу беларуския лидер Александър Лукашенко, заяви украинският президент Володимир Зеленски в комуникационното приложение "Телеграм".

Все по-активно противодействаме на всички форми на съдействие, които Лукашенко оказва, за убийството на украинци, каза още Зеленски.

През втората половина на миналата година руснаците разположиха на територията на Беларус система от ретранслатори за управление на ударни дронове, което увеличи възможностите на руската армия да нанася удари по нашите северни области, изтъкна украинският държавен глава.

Част от ударите, в частност - по енергийни обекти и жп линии в нашите региони, руснаците не биха могли да нанесат без това съдействие на Беларус. Повече от три хиляди предприятия в Беларус обслужват руската война и доставят критично важна техника, оборудване и компоненти. Това са и компоненти за производство на ракети, които тероризират нашите градове и села, заяви Зеленски. Продължава и развиването на инфраструктурата за разполагане на територията на Беларус на ракети със среден обсег "Орешник", отбеляза украинският лидер, пише БТА.

Александър Лукашенко вече дълго време разменя суверенитета на Беларус за удължаване на собствената си власт, помага на руснаците да заобикалят санкциите за агресията срещу Украйна, активно оправдава руската война, а сега засилва собственото си участие в ескалацията и удължаването на война. За това ще има особени последствия, изтъкна Володимир Зеленски.