Стармър и Тръмп обсъдиха преговорите между Русия – Украйна и САЩ – Иран

Доналд Тръмп Снимка: КМГ

Британският премиер Киър Стармър е разговарял снощи с американския президент Доналд Тръмп за осъществените с посредничеството на САЩ преговори между Русия и Украйна в Женева, както и за преговорите между САЩ и Иран за ядрената програма на Техеран, предаде говорител на "Даунинг стрийт" 10, цитиран от Ройтерс.

Стармър е обсъдил с Тръмп също ситуацията в ивицата Газа, подчертавайки, че е много важно да се осигури по-нататъшен достъп на хуманитарна помощ там, добави говорителят.

Представители от Украйна и Русия вчера приключиха първия от общо два дни на мирни преговори в Женева с посредничеството на САЩ, като американският президент Тръмп настоя Киев да действа бързо в посока на споразумение, пише БТА.

От друга страна, иранският външен министър Абас Арагчи вчера съобщи, че Техеран и Вашингтон са постигнали съгласие относно "ръководните принципи", за решаване на дългогодишния им спор по ядрения въпрос, но отбеляза, че това не означава непременно, че предстои споразумение.

Доналд Тръмп

