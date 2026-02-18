Педофил тв звезда насилва болни, посяга на трупове

Обичаният водещ на Би Би Си Джими Савил малтретирал сексуално стотици, без значение от пола, в болници, училища и в телевизията

Подкупва полицията да не оповестява оплакванията срещу него

Забавен, интересен и с особено чувство за хумор, той много бързо успява да завладее медиите. С милиони почитатели заради ексцентричния си имидж, този благородник има и невероятна филантропска душа. Никой не е подозирал, че ще има успешна журналистическа кариера, ще заема завидно място в британската телевизия Би Би Си и че в края на дните си ще разполага с 40 милиона британски лири. В началото на 90-те години идва и онзи специален момент, когато английската кралица го посвещава в рицарство. Решението е посрещнато с още повече радост и любов от феновете.

Но колкото и невероятни да са постиженията на Джими Савил, скандални разкрития след смъртта му през 2011 г. показват, че той е сексуален хищник, малтретирал стотици жертви. Случаят е безпрецедентен във Великобритания, тъй като според подробен полицейски доклад за опозорената знаменитост той е злоупотребил с около 500 човека на възраст от 5 до 75 г. в училища и болници в цяла Англия. Шокиращата му история е изключително идентична с тази на Джфри Епстийн. Обичаният водещ на ВВС Джими Савил малтретирал сексуално стотици, без значение от пола, в болници, училища и в телевизията

Само че разкритията започват едва когато той умира, а хилядите сигнали срещу него са силно пренебрегвани през годините. Всичко започва, когато разследващата журналистка Дейм Джанет Смит успява да проследи кариерното развитие на рицаря на короната, като установява множеството сигнали за сексуален тормоз, датиращи от 1965 г. В повечето случаи Савил е използвал своята позиция и власт, а апогеят на престъпленията му е пускането на новото му предаване Top of the Pops.

Според разследващата журналистка той предпочитал млади момичета - обикновено тийнейджърки. Но не са малко и случаите на насилени момчета или на болни, или дори мъртви хора. За тях се заговаря в болницата в Лийдс, където Савил е определен като един от най-големите благодетели и доброволци, което му позволява да се движи необезпокоявано из цялото лечебно заведение. През 1968 г. дори е готов да се запише и за доброволец и портиер, с което да посреща болните пациенти. Болницата печелила известност от звездата на Би Би Си.

Но не след дълго започват да постъпват оплаквания от пациенти, на които обаче не е обърнато внимание. 14-годишно момче споделя как Савил се появява, за да го успокои, но докато е на инвалидния стол, получава нещо повече от интимно погалване. Подобни случаи не са малко, но според извършителя “всичко това е опит на малките хора, които искат да вземат парче от него”. Колкото по-известен става английският благородник, толкова повече легендите се превръщат в отчаян зов за помощ на жертвите му.

По-късно разследването показва, че само в болницата в Лийдс той е малтретирал сексуално 60 души, включително най-малко 33 пациенти на възраст от 5 до 75 години. Някои от тях са били сериозно болни или умиращи. Според полицията в Обединеното кралство Джими Савил се прикривал зад благотворителната си дейност, за да може да влиза в лечебните заведения и да се гаври с безпомощните.

Когато всички тези разкрития са публикувани, никой не може да си обясни защо от 1965 до 2011 г., Джими Савил не е подведен под съдебна отговорност за действията си. Гражданите дори излизат на протести, когато се съобщава, че първият сигнал срещу него датира още от 1955 г. в Манчестър, където по това време той е управлявал танцова зала. След това оплакванията до полицията зачестяват, но тя ги игнорира.

Едва през 2006 г. започва по-сериозно да се шуми за сексуалните посегателства на британската медийна звезда, а 2 г. по-късно самият Савил завежда дело срещу вестник, който го свързва с малтретирането в дома за деца Haut de la Garenne в Джърси. През 2009 г. той е разпитван от полицията в Съри за непристойно посегателство в училището в Дънкрофт. Службата за обществена безопасност обаче съобщава, че няма достатъчно доказателства. Това е годината на последното му станало известно престъпление.

2 г. по-късно Джими Савил умира и скандалът избухва с пълна сила. По-смущаващото е, че се оказва, че немалко хора, включително управляващите телевизията BBC и колегите му, са били наясно с обвиненията срещу водещия. Разследването установява, че Савил е подкупил полицията, за да пренебрегва и да не оповестява сексуалните оплаквания срещу него. Нещо повече, журналистката Дейм Джанет Смит установява, че водещият е малтретирал сексуално жертвите си в почти всяко помещение на телевизията, където е работил. Разкритията не спират дотук. Става ясно и че Савил е извършвал сексуални действия с трупове в моргата на болницата в Лийдс, но това вече не може да бъде доказано. Но отделен доклад го обвинява, че е злоупотребил и с над 50 души, включително персонал, пациенти и посетители в болница “Стоук Мандевил”. В него се посочва, че в лечебното заведение е било широко известно, че журналистът е “сексуален насилник” и че по това време са били подадени 10 оплаквания, но не са предприети никакви действия.

Благодарение на тези разкрития най-обичаният водещ в Англия постепенно се превръща в най-жестокото чудовище. А жертвите му вероятно са много повече от 500.

Психолозите по-късно ще открият, че той има прикривана травма от детството и че полът на партньорите му не е бил от значение. След като баща му умира, Савил купува на майка си апартамент и практически я превръща в своята официална публична половинка. Именно той казва пред колеги, че тя най-накрая е била изцяло негова, включително и през онези 5 дни след смъртта ѝ…