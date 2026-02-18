Мъж остави приятелката си да замръзне до смърт на върха на най-високата планина в Австрия

Повече от година след като 33-годишна жена е замръзнала до смърт на най-високия връх в Австрия, нейният приятел ще застане пред съда в четвъртък. Обвинен е в причиняване на смърт поради груба небрежност.

Керстин Г. е починала от хипотермия по време на изкачване на връх Гросглокнер. Нейният приятел е обвинен, че я е оставил без защита и изтощена близо до върха при бурни условия в ранните часове на 19 януари 2025 г. Той е тръгнал да търси помощ, съобщи Би Би Си.

Прокурорите по случая твърдят, че като по-опитен алпинист, подсъдимият е бил "отговорният водач на тура" и не е взел решение да се върне или да повика помощ навреме, за да помогне на приятелката си. Той е идентифициран от австрийските медии като Томас П. Мъжът отрича обвиненията, а неговият адвокат Курт Йелинек определи смъртта на жената като "трагичен инцидент".

Трагедията се разиграла след като двойката започнала изкачването на 3798-метровия Гросглокнер.

Държавните прокурори в Инсбрук твърдят, че той трябва да бъде считан за "отговорния водач на тура", тъй като за разлика от приятелката си вече е бил много опитен във високопланински алпийски турове и е планирал изкачването. Томас е изкачването, въпреки че приятелката му никога не е извършвала алпийски тур с такава дължина, трудност и височина. Според обвинението той е тръгнал два часа по-късно от предвиденото и не е взел достатъчно аварийно бивак оборудване. Освен това е позволил на приятелката си да използва сноуборд меки обувки – екипировка, която не е подходяща за високопланински тур в смесен терен, твърдят прокурорите.

Подсъдимият оспорва това. В изявление неговият адвокат Курт Йелинек заяви, че двойката е планирала тура заедно.

"И двамата са се считали за достатъчно опитни, адекватно подготвени и добре екипирани. И двамата имали съответния алпийски опит и били в много добра физическа форма", твърди той.

Според прокурорите мъжът е трябвало да се върне, когато това все още е било възможно, заради силните ветрове до 74 км/ч и зимния студ. Температурата била -8°C, а усещането за студ – -20°C. Двойката не се върнала. Разказите за случилото се след това се разминават.

Адвокатът на подсъдимия твърди, че двойката е достигнала място, наречено "Фрюхщюксплац" в 13,30 ч на 18 януари. Това е точка от маршрута, след която връщането преди върха вече не било възможно. Тъй като никой от двамата не бил изтощен или претоварен, те продължили, заяви Курт Йелинек.

Прокурорите твърдят, че двойката е заседнала около 20,50 ч и че мъжът не е повикал полиция и не е подал сигнал за бедствие, когато полицейски хеликоптер прелетял над тях около 22,50 ч.

Малко след това обаче, според Йелинек, ситуацията се променила драстично. За "пълна изненада" на мъжа жената "внезапно проявила засилени признаци на изтощение", макар че вече било твърде късно да се върнат.

В 00,35 ч на 19 януари той се обадил на планинската полиция. Съдържанието на разговора не е ясно, но адвокатът твърди, че е поискал помощ и отрича да е казал на полицията, че всичко е наред. Полицията обяснява, че след това е сложил телефона си на безшумен режим и не е отговарял на повече обаждания.

Курт Йелинек заяви, че двойката успяла да достигне място на около 40 метра под кръста, който отбелязва върха на Гросглокнер.

Тъй като приятелката му била твърде изтощена, за да се движи, той я оставил, за да потърси помощ, като изкачил върха и слязъл от другата страна, твърди защитата. Прокурорите посочват, че я е оставил около 02,00 ч.

Фигурата му, осветена от челник, е заснета от уебкамера, докато се спускал от върха. Прокурорите твърдят, че не е използвал алуминиеви спасителни одеяла или друга екипировка, за да я предпази от студа, и че е изчакал до 03,30 ч., преди да уведоми службите за спешна помощ.

По това време вероятно вече било твърде късно. Заради силния вятър през нощта било невъзможно да се извърши спасителна акция с хеликоптер.

Керстин Г. починала сама в снега на замръзналия планински склон.

Адвокатът на Томас П. заяви, че той е "дълбоко съкрушен" от смъртта ѝ.

"Преди всичко той би искал да изрази искрените си съболезнования към семейството на починалата", каза Йелинек.

Ако бъде признат за виновен, Томас П. е заплашен от до три години затвор.