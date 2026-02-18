САЩ с подробности за твърдението, че Китай е извършил таен ядрен опит

Високопоставен представител на администрацията на Тръмп разкри вчера нови подробности в подкрепа на твърдението, че Китай е извършил подземен ядрен опит по време на първия мандат на Доналд Тръмп, предаде в. „Вашингтон пост".

Това твърдение, макар и оспорвано, се превърна в катализатор за стремежа на Доналд Тръмп САЩ да възобновят подобни опити.

„Няма да останем в неизгодна позиция", заяви Кристофър Йо, който ръководи Бюрото за контрол над въоръженията и неразпространение към Държавния департамент, по време на дискусия във вашингтонския аналитичен институт „Хъдсън". Той призова Пекин „да признае" за ядрените си изпитания, които според някои американски представители и експерти са част от целенасочени усилия на Китай да настигне, ако не и да надмине глобалното предимство на САЩ в ядрените технологии, пише БТА.

Според Йо опитът е извършен на 22 юни 2020 г. „съвсем близо" до строго секретен обект, известен като Лобнор, в западния китайски регион Синцзян. САЩ са стигнали до заключението, че Китай е извършил ядрен взрив, като са използвали сеизмични данни, засечени от съоръжение в съседен Казахстан.

Засечената активност с магнитуд 2,76 не съответствала нито на земетресение, нито на експлозии, използвани в минната индустрия, заяви Йо. Мощността на предполагаемия взрив, тоест количеството освободена енергия, остава неясна заради усилията на китайското правителство да прикрие изпитанието, отбеляза той и допълни: „Знаем, че те са подготвяли определени тестове със стотици тонове мощност."