Кремъл: Русия и Китай не са провеждали ядрени изпитания

Русия и Китай не са провеждали ядрени изпитания, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

ТАСС отбелязва, че с изказването си Песков опровергава твърденията на САЩ, че през юни 2020 година в Китай са били извършени подземни ядрени изпитания.

"Чуваме много изказвания за някакви изпитания. В тази връзка бяха споменати и Руската федерация, и Китай. Нито Руската федерация, нито Китай не са провеждали никакви ядрени изпитания. Знаем също, че тези твърдения бяха решително отхвърлени от представители на Китайската народна република. Затова ситуацията е такава", изтъкна Песков.

Руската делегация на преговорите за Украйна в Женева директно докладва за хода на консултациите на руския президент Владимир Путин, каза още Дмитрий Песков, пише БТА.

Преговорите на Русия и Украйна с посредничеството на САЩ продължават втори ден в Женева. Начело на руската делегация е Владимир Медински, който е сътрудник на руския президент.