ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стратегия за подкрепа на източните региони на ЕС, ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22309210 www.24chasa.bg

Кремъл: Русия и Китай не са провеждали ядрени изпитания

1900
Дмитрий Песков Снимка: СНИМКА: Екс/ @nxt888

Русия и Китай не са провеждали ядрени изпитания, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

ТАСС отбелязва, че с изказването си Песков опровергава твърденията на САЩ, че през юни 2020 година в Китай са били извършени подземни ядрени изпитания.

"Чуваме много изказвания за някакви изпитания. В тази връзка бяха споменати и Руската федерация, и Китай. Нито Руската федерация, нито Китай не са провеждали никакви ядрени изпитания. Знаем също, че тези твърдения бяха решително отхвърлени от представители на Китайската народна република. Затова ситуацията е такава", изтъкна Песков.

Руската делегация на преговорите за Украйна в Женева директно докладва за хода на консултациите на руския президент Владимир Путин, каза още Дмитрий Песков, пише БТА.

Преговорите на Русия и Украйна с посредничеството на САЩ продължават втори ден в Женева. Начело на руската делегация е Владимир Медински, който е сътрудник на руския президент.

Дмитрий Песков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

От гараж в Горубляне до иконичните хотели на Виена - историята на една мебелна компания (Видео)