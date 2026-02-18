"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия в опит да забави мирните преговори след края на втория "труден" ден от дискусиите в Женева днес, предадоха световните агенции.

"Срещите вчера бяха наистина трудни и можем да заявим, че Русия се опитва да протака преговорите, които вече можеха да навлязат в последния си етап", написа Зеленски в социалната мрежа "Екс".

Преговорите за прекратяването на войната в Украйна бяха тежки, а през втория ден продължиха около два часа, посочи от своя страна съветникът на руския президент Владимир Медински, който оглавява руската делегация в Женева, пише БТА.

"Както знаете, преговорите продължиха два дни, като бяха особено дълги вчера и се проведоха в различни формати. Днес дискусиите също продължиха два часа, бяха трудни, но делови", отбеляза Медински.