Вдовицата на Хю Хефнър: Водеше си таен секс дневник с хиляди голи снимки на момичетата, следеше им цикъла

Хю Хефнър е водил дневник, пълен с пикантни описания и хиляди голи снимки на своите завоевания, разкри вдовицата на основателя на списание „Плейбой" пред TMZ.

Кристал Хефнър и нейната адвокатка Глория Алърд обявиха във вторник, че според тях сексуалният дневник на Хефнър съдържа около 3000 снимки на жени, някои от които вероятно непълнолетни, преди, по време и след секс. Хю е известен със своята империя „Плейбой", но Кристъл и Глория твърдят, че албумите съдържат лични голи снимки, а не фотографии, публикувани някога в списанието. Според тях предполагаемият сексуален дневник датира още от 60-те години на миналия век и включва имена на сексуални партньорки, съпоставени с описания на сексуални актове.

Те казват още че Хефнър дори е проследявал менструалните цикли на някои от партньорките си.

Кристъл твърди, че сексуалният дневник и снимките чакат да бъдат сканирани и дигитализирани от фондация "Хю М. Хефнър", но тя казва, че не е давала съгласие нейни снимки да попаднат в чужди ръце и е убедена, че много от сексуалните партньорки на Хеф са в същото положение. Освен това тя заявява, че не е получила ясен отговор от фондацията къде се намира дневникът. Кристъл е била ръководител на фондацията до понеделник, когато след като е изразила притеснения относно снимките и дневниците, управителният съвет я е отстранил.

Глория призовава главните прокурори на Калифорния и Илинойс да разследват предполагаемия сексуален дневник и да запазят всички изображения и споменавания поверителни.

Кристъл е била омъжена за Хефнър, когато той почина през 2017 г.