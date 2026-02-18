Стратегия за подкрепа на източните региони на ЕС, граничещи с Русия, Беларус и Украйна

Европейската комисия прие стратегия за засилване на подкрепата за източните региони на ЕС, граничещи с Русия, Беларус и Украйна. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

След агресивната война на Русия държавите членки, граничещи с Русия, Беларус и Украйна, отбелязаха по-бавен растеж, спад на инвестициите, обезлюдяване, недостиг на работна ръка и по-високи разходи за сигурност. Няколко региона от девет държави членки — Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария, Румъния и България — са особено засегнати от хибридната война, миграцията, използвана като оръжие, икономически трудности и демографски спад.

Днешното съобщение потвърждава ангажимента на Комисията да продължи да подкрепя източните региони. В него е представен набор от действия в области като сигурност и устойчивост, растеж и свързаност.

Планираните действия включват разработване на инициативата „Бдителност по източния фланг", Eвропейската инициатива за защита от дронове, „Европейски въздушен щит" и „Европейски космически щит". Също така – улесняване на достъпа до финансиране, включително чрез механизма EastInvest, и сътрудничество със Световната банка в рамките на инициативата „догонващи региони" за насърчаване на икономическото развитие. Друг приоритет е справяне с обезлюдяването и недостига на работна ръка чрез преминаване от образование към заетост и укрепване на общностите чрез програмата за устойчивост на медиите и борбата с дезинформацията.