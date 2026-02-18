ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лили Иванова поздрави Найден Тодоров, че отново ще...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22309648 www.24chasa.bg

Малка партия оспорва парламентарните избори в Германия от 2025 г.

1192

Почти година след края на парламентарните избори в Германия партията "Алианс Сара Вагенкнехт" внесе иск днес в Конституционния съд на Германия, за да оспори резултата от изборите, предаде ДПА.

"Алианс Сара Вагенкнехт" получи 4,98% от гласовете, което е под петте необходими процента за влизане в долната камара на германския парламент (Бундестаг).

Ако германският конституционен съд се произнесе положително по иска последиците за германската политика биха били огромни, отбелязва ДПА.

Коалицията на канцлера Фридрих Мерц, съставена от консервативния блок Християндемократически съюз и баварския Християнсоциален съюз и левоцентристката Социалдемократическа партия, не би имала мнозинство в Бундестага, ако "Алианс Сара Вагенкнехт" беше получил повече от 5% от гласовете, пише БТА.

"Алианс Сара Вагенкнехт", който се отдели от "Левите" през 2024 г. заяви днес пред германското списание "Щерн", че съдебният иск, състоящ се от 177 страници, включва осем декларации от избиратели, които твърдят, че при преброяването на избирателните бюлетини е имало нарушения.

"Това са очевидно неверни резултати, които говорят за структурни грешки в процедурата при преброяване на бюлетините в ущърб на АСВ", заяви Амира Мохамед, председателка на политическата формация пред "Щерн".

"Следователно знаем, че официалните окончателни резултати са грешни", подчерта тя.

Основателката на партията Сара Вагенкнехт заяви, че АСВ е доказал "нарушенията и систематичните грешки при преброяването на бюлетините, които са в ущърб на партията".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

От гараж в Горубляне до иконичните хотели на Виена - историята на една мебелна компания (Видео)