Малка партия оспорва парламентарните избори в Германия от 2025 г.

Почти година след края на парламентарните избори в Германия партията "Алианс Сара Вагенкнехт" внесе иск днес в Конституционния съд на Германия, за да оспори резултата от изборите, предаде ДПА.

"Алианс Сара Вагенкнехт" получи 4,98% от гласовете, което е под петте необходими процента за влизане в долната камара на германския парламент (Бундестаг).

Ако германският конституционен съд се произнесе положително по иска последиците за германската политика биха били огромни, отбелязва ДПА.

Коалицията на канцлера Фридрих Мерц, съставена от консервативния блок Християндемократически съюз и баварския Християнсоциален съюз и левоцентристката Социалдемократическа партия, не би имала мнозинство в Бундестага, ако "Алианс Сара Вагенкнехт" беше получил повече от 5% от гласовете, пише БТА.

"Алианс Сара Вагенкнехт", който се отдели от "Левите" през 2024 г. заяви днес пред германското списание "Щерн", че съдебният иск, състоящ се от 177 страници, включва осем декларации от избиратели, които твърдят, че при преброяването на избирателните бюлетини е имало нарушения.

"Това са очевидно неверни резултати, които говорят за структурни грешки в процедурата при преброяване на бюлетините в ущърб на АСВ", заяви Амира Мохамед, председателка на политическата формация пред "Щерн".

"Следователно знаем, че официалните окончателни резултати са грешни", подчерта тя.

Основателката на партията Сара Вагенкнехт заяви, че АСВ е доказал "нарушенията и систематичните грешки при преброяването на бюлетините, които са в ущърб на партията".