Иран и Русия ще разработват заедно нефтени находища

Иранският министър на петрола Мохсен Пакнеджад заяви, че преговорите за предаване на дейностите по разработване на едно от големите находища в страната на Русия са навлезли в последната си фаза, докато паралелно двете страни се приближават до сключването на споразумение за внос на газ, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Изявлението дойде по време на пресконференцията след 19-та сесия на Постоянната иранско-руска комисия по търговия и икономическо сътрудничество.

„В секторa на търговията с газ договорките за вноса на газ от Русия, също достигнаха финалната фаза и остава само прегледът на няколко клаузи, което се очаква скоро да доведе до подписване на окончателен договор," добави той.

„Това, което в крайна сметка беше договорено на тази среща, е преминаване от разбирателство към етап на изпълнение", каза иранският министър на петрола, пише БТА.

Той описа постиженията от последния кръг преговори като изключително значими при настоящите сложни международни условия, като добави, че напредъкът не би бил възможен „без конструктивното сътрудничество и усърдното проследяване от страна на руския министър на енергетиката и неговите колеги."

„Искрено му благодаря, както и на неговите колеги за това, че създадоха условия за забележителен напредък при премахването на пречките в някои от интересуващите ни области," каза Пакнеджад.

От своя страна руският министър на енергетиката Сергей Цивильов изрази съчувствие към иранския народ във връзка със смъртоносните размирици в страната миналия месец.

„Напълно осъзнаваме, че тези събития са се случили в резултат на вражеска намеса", заяви той.