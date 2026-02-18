Мъж бе отнесен от река Лоара в опит да я преплава

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж беше отнесен от придошлите води на Лоара в опит да преплава реката, съобщиха френските власти, след като в по-голямата част от Западна Франция бяха издадени предупреждения за наводнения в очакване на нови валежи, предаде Ройтерс.

Петдесет и три годишният мъж е паднал от малка лодка или каяк на юг от Анже, съобщава телевизионния канал Бе Еф Ем Те Ве.

В ход са спасителни операции, но, предвид силните течения на Лоара след обилните валежи, "вероятността да се намери човека е много малка", заяви Франсоа Пено, префект на департамент Лоар е Шер пред Бе Еф Ем Те Ве и други местни медии.

В близкия град Дене жителите се придвижват с лодки, след като реката излезе от коритото си и наводни улици и домове, пише БТА.

"Дене вече е напълно откъснат, а движението по пътищата е невъзможно поради наводненията. Единственият начин да влезете в селото е с лодка", посочи общинският работник Жазон Гарние. "Хората, които искат да отидат на работа трябва да тръгнат с лодка сутринта, а вечерта се връщат вкъщи по същия начин", допълва той.

Френският министър на екологичния преход и околната среда Моник Барбю заяви, че нивото на влажността на почвите е невиждано от 1959 г. след повече от месец неблагоприятни климатични условия.

В четири френски департамента е в сила червен код за опасно време, а в още девет департамента е обявен оранжев код, което означава, че се очаква големи или значителни наводнения в следващото денонощие.

Испания, Португалия и Великобритания са сред другите европейски страни, засегнати от наводнения тази година поради необичайно обилните валежи.