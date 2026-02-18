Германия увеличава правомощията на външното разузнаване под заплахата от раздяла със САЩ

Германия се готви да разшири значително правомощията на външното си разузнаване на фона на нарастващи опасения в Берлин и други европейски столици, че президентът Доналд Тръмп може да ограничи или прекрати споделянето на разузнавателна информация със съюзниците от Европа, пише "Политико".

Според германски представители подобна зависимост от САЩ се превръща в потенциален инструмент за натиск. В Берлин подчертават, че както европейските държави трябва сериозно да укрепят въоръжените си сили, за да постигнат по-голяма стратегическа автономия, така и разузнавателният апарат на Германия трябва да стане значително по-ефективен и самостоятелен.

„Искаме да продължим да работим в тясно сътрудничество с американците", заявява Марк Хенрихман, председател на специалната комисия в Бундестага, която контролира службите.

„Но ако някой американски президент в бъдеще реши да действа без Европа, трябва да сме способни да стъпим здраво на собствените си крака", допълва той.

Германският канцлер Фридрих Мерц настоява за реформи, които да освободят външното разузнаване от част от досегашните ограничения и да му предоставят по-широки правомощия. Сред обсъжданите мерки са възможности за провеждане на офанзивни кибероперации, саботажи и по-активни разузнавателни действия в чужбина.

Необходимостта от промени се счита за особено належаща, тъй като германската служба за външно разузнаване Bundesnachrichtendienst е значително по-ограничена от правна гледна точка в сравнение с аналозите си в други държави. Тези рестрикции водят началото си от следвоенния период и са създадени с цел да предотвратят повторение на злоупотребите, извършвани от нацисткия апарат.

Bundesnachrichtendienst е основана през 1956 г., като в законодателството са заложени строги рамки, за да се избегнат практики, свързвани с Гестапо и Schutzstaffel, въпреки че в ранните години в службата са работили и бивши нацисти. За да се гарантира разграничение от полицейските функции и да се избегне намеса във вътрешните работи, агенцията е поставена под контрола на канцлерството и под строг парламентарен надзор. Правомощията ѝ се ограничават основно до събиране и анализ на информация, без право на директна намеса за предотвратяване на заплахи.

Тези ограничения са валидни и днес. Например германските разузнавачи могат да установят чрез наблюдение подготвяна кибератака, но нямат правомощия сами да я осуетят. Те могат да извършват подслушване при строг съдебен контрол, но не и да предприемат саботажни действия срещу установена заплаха.

Допълнително усложнение създават строгите закони за защита на личните данни, които също са повлияни от историческия опит с източногерманската тайна полиция Щази.

Според германски представители подобни рестрикции вече не отговарят на съвременната среда на сигурност, особено на фона на нарастващите заплахи от руски саботаж и хибридни операции.