Лили Иванова поздрави Найден Тодоров, че отново ще...

Сръбските фермери готвят нови блокади, изливат мляко по пътищата в знак на протест

Сръбските фермери се готвят да разширят блокадите на пътища Снимка: 24 часа архив

Делегация на протестиращи сръбски земеделски стопани е разговаряла с министъра на земеделието на страната Драган Гламочич, но дискусиите са завършили без резултат, съобщи регионалната телевизия Ен 1.

Фермерите протестират от дни, като блокират пътни артерии и изливат мляко, за да привлекат внимание към проблемите на сектора.

След вчерашната си среща с министъра те обявиха намерение да разширят блокадите и към други пътища в Сърбия.

В района на селището Мърчаевци край град Чачак те блокират Ибърската магистрала вече осми ден.

Телевизията съобщава, че фермерите имат намерение днес да затворят пътищата Кралево – Чачак и Кралево – Върнячка Баня за по няколко часа, пише БТА.

Млекопроизводителите и фермерите настояват сръбското правителство да осигури защита на вътрешния пазар на мляко и месо, да въведе такси и квоти върху вноса, контрол върху качеството и произхода на млякото и млечните продукти на границата, както и за връщане на изкупните цени на предишното ниво и гарантирано изкупуване от всеки производител.

