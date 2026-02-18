ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лили Иванова поздрави Найден Тодоров, че отново ще...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22310668 www.24chasa.bg

Четвърта жена обвини доведения син на норвежкия принц в изнасилване

1532
Мариус Борг Хьойби Снимка: Twitter/@KaiseratCB

Четвърта предполагаема жертва днес разкри, че е била изнасилена от доведения син на престолонаследника на Норвегия принц  Хокон - Мариус Борг Хьойби , пише БТА предаде Франс прес, уточнявайки, че това е станало по времето, когато той вече е бил разследван от полицията, предаде Франс прес.

Роден от връзка на майка си Мете-Мерит преди брака ѝ с престолонаследника принц Хокон през 2001 г., Хьойби в момента е съден по 38 обвинения, включително четири за изнасилване и насилие над роднини, които се наказват с общо 16 години затвор.

Двадесет и девет годишният мъж отрече най-тежките обвинения.

Съдът в Осло днес изслуша четвърта предполагаема жертва на изнасилване, която обвини Хьойби, че в нощта между 1 и 2 ноември е извършил сексуални действия докато тя е спала и я е заснел без нейно знание. Разследването срещу него започна през август 2024 г., след жалба за побой над бившата му приятелка.

Както и при останалите три предполагаеми изнасилвания, действията са извършени след пиянска нощ, когато обвиняемият е употребил и кокаин, след като първоначално е имал сексуален акт със съгласието на жертвата в хотелска стая.

По-късно днес се очаква Хьойби да даде показания. Още от началото той отрича обвиненията в изнасилване.

Мариус Борг Хьойби Снимка: Twitter/@KaiseratCB

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

От гараж в Горубляне до иконичните хотели на Виена - историята на една мебелна компания (Видео)