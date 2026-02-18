Преследван от агенти на ICE шофьор блъсна кола и уби учителка

Учителка по специално образование от Савана, щата Джорджия, е загинала при катастрофа, предизвикана от мъж, който се опитвал да избяга от служители на Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE), съобщи Си Ен Ен.

Инцидентът е станал на 16 февруари сутринта, когато агенти се опитали да спрат автомобил, управляван от 38-годишния гватемалец Оскар Васкес Лопес, за когото имало издадена заповед за депортиране. Вместо да се подчини на разпорежданията, той направил рязък обратен завой, преминал на червен светофар и се блъснал в колата на учителката, която пътувала към работа. Катастрофата станала в близост до училище в Савана.

Линда Дейвис била откарана по спешност в болница, но починала вследствие на тежките си наранявания. Тя била уважаван преподавател и дългогодишен служител в местната училищна система.

След произшествието Васкес Лопес бил задържан. Срещу него са повдигнати обвинения за причиняване на смърт при катастрофа, безразсъдно шофиране, управление без валидна шофьорска книжка и нарушения на пътните правила. От ICE потвърдиха, че техни агенти са участвали в операцията, като подчертаха, че опитът за бягство е довел до трагичния изход.