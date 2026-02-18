Кокаин е причината за смъртта на дъщерята на Томи Лий Джоунс

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Причината за смъртта на дъщерята на Томи Лий Джоунс, Виктория Джоунс беше разкрита. Тя е починала от токсичните ефекти на кокаин, съобщи TMZ.

Главният съдебен лекар на Сан Франциско също е установил, че смъртта на Виктория е била случайна.

Виктория, дъщеря на Томи и първата му съпруга Кимбърлеа Клъфли, е била открита мъртва в луксозния хотел "Феърмонт" в Сан Франциско на Нова година.

Виктория е имала трудности през последните години, включително множество сблъсъци с органите на реда. Последно е арестувана през април 2025 г. за незаконно притежание на кокаин. Била ѝ е предложена сделка с прокуратурата, която е изисквала да започне лечение за зависимост, но за съжаление тя така и не се е явила в съда.

Тя почина на 34 години.

