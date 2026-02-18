Четвърта жена обвини пред съда сина на норвежката принцеса в изнасилване

Четвърта предполагаема жертва свидетелства в съда в Осло по обвиненията в изнасилвания срещу Мариус Борг Хойби - сина на норвежката престолонаследница Мете-Марит.

29-годишният Хойби е изправен пред 38 обвинения, включително за изнасилване на четири жени, за които се твърди, че са били заспали или в безсъзнание. Той признава част от по-леките обвинения, но отрича да е извършил изнасилванията. При осъдителна присъда го заплашват до 16 години затвор, съобщава Би Ти Ви.

В сряда жена разказа за изнасилване в нощта на 1 срещу 2 ноември 2024 г., когато Хойби вече е бил обект на полицейско разследване по други случаи. Според обвинението той е извършил сексуални действия, докато тя е спяла, и е заснел случилото се без нейно знание. Твърди се, че е направил 27 видеозаписа и четири снимки със сексуално съдържание.

По думите ѝ инцидентът е станал след вечер с алкохол, при която Хойби е употребявал и кокаин, след първоначално съгласие за секс в хотелската ѝ стая. „Ставах все по-уморена. Чувствах, че просто лежа, а той не спираше", заяви тя пред съда.

Хойби отрича обвиненията и твърди, че всички сексуални контакти са били по взаимно съгласие.