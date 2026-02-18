ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фантастични Лора и Милена изведоха България до 2-о...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22312466 www.24chasa.bg

Украинският външен министър призова партньорите на страната да санкционират Лукашенко

2576
Андрий Сибиха КАДЪР: Фейсбук/Andrij Sybiha

Украинският външен министър Андрий Сибиха призова партньорите да последват примера на Украйна и да наложат санкции срещу беларуския лидер Александър Лукашенко и управляващия в Беларус режим заради действията им срещу украинския и беларуския народ, предаде Укринформ.

Сибиха направи изявлението в платформата „Екс“ и описа санкциите, наложени на Лукашенко и неговия режим, като подходящ, необходим и пропорционален отговор на хибридните и заплахите в областта на сигурността, които те представляват за Украйна и останалата част от Европа.

„Призоваваме партньорите да последват този пример и да гарантират, че Лукашенко ще бъде подложен на адекватен натиск за престъпленията си заедно с Путин, за потисничеството му срещу беларуския народ и за това, че е отнел възможностите и бъдещето на поколения беларуси“, заяви Сибиха, цитиран от БТА. 

Той подчерта, че Украйна вярва в европейското бъдеще на беларуския народ, след като той се освободи от репресивния режим на Лукашенко. „В бъдеще ще сме готови да приемем демократичен Беларус във формат „Люблинския триъгълник“ заедно с Полша и Литва. Беларус принадлежи на Европа, а не на „руския свят“, подчерта той.

На 18 февруари украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украйна налага санкции на Александър Лукашенко, който не само е предоставил беларуска територия за разполагане на системата на ракети със среден обсег „Орешник“, но и е позволил критични компоненти за това оръжие да бъдат доставени на Русия.

 

Андрий Сибиха КАДЪР: Фейсбук/Andrij Sybiha

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)