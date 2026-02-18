Обявиха извънредно положение в Словакия заради спрени доставки на петрол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Словашкият премиер Роберт Фицо обяви извънредно положение по отношение на снабдяването с петрол заради прекъснатите руски доставки по петролопровода „Дружба“ и заплаши Украйна с ответни мерки, ако ситуацията не бъде разрешена, съобщиха Франс прес и БТА.

Братислава реши да освободи 250 000 тона от стратегическите си резерви, каза Фицо на пресконференция.

Според украинските власти тръбопроводът „Дружба“, който преминава през територията на Украйна, преди да доставя петрол за Словакия и Унгария, е бил повреден при руски въздушни удари в края на януари в района на град Броди.

Позовавайки се на доклади на словашките разузнавателни служби, Фицо заяви, че ремонтните дейности вече са приключили. Той обвини украинското правителство, че умишлено не възобновява доставките, за да упражнява „изнудване“ спрямо Унгария, която се противопоставя на присъединяването на Киев към Европейския съюз.

Премиерът също така предупреди, че Словакия може да прекрати сътрудничеството с Украйна в областта на доставките на електроенергия, които се използват при прекъсвания на тока вследствие на руски въздушни удари, ако ситуацията продължи.

„Ако президентът (Зеленски) смята, че тези доставки (на електроенергия) нямат смисъл, можем да решим да се оттеглим от това споразумение“, заяви Фицо.

Той допълни, че словашкият посланик в Киев е връчил официална нота с искане за обяснение относно спирането на петролните доставки и че възнамерява да сезира Европейската комисия за разглеждане на случая.

Унгарският премиер Виктор Орбан също обвини Украйна в изнудване, като заяви в публикация в социалната мрежа „Фейсбук“ (Facebook), че целта е „да принуди Унгария да се присъедини към провоенната коалиция на европейските държави“.

Словакия и Унгария съобщиха, че са поискали от Хърватия да разреши транспортирането на руски петрол по тръбопровода „Адриа“ (Adria - Адриатическият тръбопровод).

По думите на Фицо обаче има два проблема - пълният капацитет на „Адриа“ никога не е бил тестван, а цената за транспорт на тон петрол на 100 километра „ще бъде пет евро – пет пъти повече“ спрямо доставката по „Дружба“.

Европейската комисия обяви вчера, че поддържа контакт с всички засегнати страни и са готови да свикат заседание на Консултативна координационна група за нефта и нефтопродуктите (която помага на ЕК да анализира сигурността на снабдяването в ЕС).

В същото време Европейската комисия подчерта, че няма краткосрочен риск за сигурността на доставките за Унгария и Словакия, които разполагат със стратегически резерви, равняващи се на 90 дни потребление.