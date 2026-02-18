Почина звездата от "Робокоп" Том Нунан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Звездата от „Робокоп" Том Нунан почина на 74-годишна възраст.

Актьорът и режисьор, когото често определян като „перфектния злодей", е починал мирно на Свети Валентин, пише "Дейли Мейл".

Том беше най-известен с ролята си на Кейн / РобоКейн в продължението от 90-те години на "Робокоп". Новината беше споделена от Карън, която работи с него в „What Happened Was..." в инстаграм.

„Моят скъп приятел и колега Том Нунан почина мирно на Свети Валентин 2026 г. Работата с него в неговата офбродуейска пиеса „What Happened Was..." в театър Paradise Factory в началото на 90-те години беше повратен момент за мен и кариерата ми, който продължава да отеква в живота и работата ми като актриса", написа тя.

„Малко подозирах, че когато година по-късно заснехме пиесата като филм, ще създадем един от най-емблематичните независими филми на 90-те години в американското кино", добавя Карън.

Том започва кариерата си през 1980 г., като получава малки роли във филми като Heaven's Gate.

Големият му пробив идва през 1986 г. с Manhunter ("Ловец на хора"). В актьорската му биография влизат още „Къщата на дявола", „Жега", „Последният екшън герой", „Досиетата Х", „От местопрестъплението".