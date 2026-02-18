Шефът на канцеларията на Зеленски: Преговорите в Женева бяха трудни, но важни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Преговорите за мир между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ в швейцарския град Женева вчера и днес бяха "трудни, но важни", заяви началникът на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски - Кирило Буданов, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той добави, че предстоят още разговори в близко бъдеще.

"Последният кръг от преговорите в Женева приключи. Дискусиите бяха трудни, но важни", написа Буданов в публикация в приложението "Телеграм", придружена със снимка на украинските преговарящи.

"В нашия екип се подготвяме за следващия кръг преговори, който ще се състои в близко бъдеще", отбеляза началникът на канцеларията на украинския президент.