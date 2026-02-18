ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението през Прохода на Републик...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22313183 www.24chasa.bg

Шефът на канцеларията на Зеленски: Преговорите в Женева бяха трудни, но важни

3020
Шефът на украинското разузнаване Кирило Буданов. СНИМКА: ТЕЛЕГРАМ НА БУДАНОВ

Преговорите за мир между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ в швейцарския град Женева вчера и днес бяха "трудни, но важни", заяви началникът на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски - Кирило Буданов, цитиран от Ройтерс и БТА. 

Той добави, че предстоят още разговори в близко бъдеще.

"Последният кръг от преговорите в Женева приключи. Дискусиите бяха трудни, но важни", написа Буданов в публикация в приложението "Телеграм", придружена със снимка на украинските преговарящи.

"В нашия екип се подготвяме за следващия кръг преговори, който ще се състои в близко бъдеще", отбеляза началникът на канцеларията на украинския президент.

Шефът на украинското разузнаване Кирило Буданов. СНИМКА: ТЕЛЕГРАМ НА БУДАНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)