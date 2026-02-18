Франция разследва трафик на хора и финансови измами срещу лица, свързани с Епстийн

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Франция започна широкомащабни разследвания за трафик на хора и финансови измами срещу лица, свързани с покойния Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления, след публикуването на множество свързани с него документи, предадоха Ройтерс и БТА.

Парижката прокурорка Лор Беко каза пред радио „Франс Енфо“, че ще разчита на публично достъпни материали, наред с жалбите, подадени от група за защита на децата.

Едно от разследванията ще се фокусира върху трафика на хора, а другото върху престъпления, свързани с пране на пари, корупция и данъчни измами.

Епстийн, който се самоуби в ареста в Манхатън през 2019 г., беше обвинен през 2008 г. за склоняване на непълнолетни момичета към проституция.

Неговата партньорка Гислейн Максуел беше осъдена в САЩ за дългогодишен трафик на непълнолетни момичета с цел сексуална злоупотреба.

В изявление канцеларията на Беко заяви, че се надява, че публичността около Епстийн може да насърчи жертвите на трафик, които преди не са се появявали, да го направят сега.

Петима прокурори ще проучат публикуваните файлове за сигнали, че френски граждани може да са замесени в сексуални или финансови престъпления.

Властите вече започнаха предварително разследване срещу бившия министър на културата Жак Ланг и дъщеря му Каролин по подозрение за финансови измами.

Те проучват и три други случая, включително подозрения, че френският дипломат Фабрис Едан е предавал документи на ООН на Епстийн. Едан отрече обвиненията.

Файловете, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, включват данни за полети и имейли, показващи, че Епстийн често е посещавал Париж, където е притежавал луксозен апартамент близо до Триумфалната арка.

„Франция има ключова роля по въпроса, тъй като е единствената страна извън САЩ, където Епстийн е притежавал имот“, каза Хомайра Селие от „Невинни в опасност“ – група, развиваща кампания против сексуалното насилие над деца - която призова за ново разследване във Франция.

Френската прокуратура започна разследване на връзките на Епстийн в страната през 2019 г., но го прекрати през 2023 г., след като Жан-Люк Брюнел – ключов заподозрян и негов дългогодишен сътрудник, почина във френски затвор.