ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението през Прохода на Републик...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22314216 www.24chasa.bg

Русия иска европейските страни, които я обвиняват в отравяне Навални, да докажат твърденията си

2352
Алексей Навални КАДЪР: инстаграм/navalny

Русия настоява европейските страни, които обвиниха Москва в отравяне на руския опозиционер Алексей Навални, да представят конкретни данни в подкрепа на твърденията си, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на говорителката на външното министерство Мария Захарова.

Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Холандия заявиха в събота, че анализите на проби от тленните останки на Навални са потвърдили наличието на епибатидин - смъртоносен токсин, отделян от някои видове дървесни жаби в Южна Америка, който не се среща в природата в Русия.

Европейските държави заявиха, че Москва е имала „средствата, мотива и възможността“ да отровят Навални.

„Всички обвинения срещу Русия бяха от типа „много вероятно“. Нямаше конкретни подробности. Това беше чисто и просто изявление, с което да бъде открита конференцията в Мюнхен (по въпросите на сигурността) и да засенчи досиетата на Епстийн. Настяваме да ни представят конкретни данни по този въпрос“, заяви на пресконференция днес Захарова.

Кремъл категорично отхвърли обвинения на петте европейски страни, а вдовицата на покойния политик - Юлия Навална - заяви, че истината за смъртта на съпруга ѝ най-сетне е била разкрита.

 

Алексей Навални КАДЪР: инстаграм/navalny

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)