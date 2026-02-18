Британската полиция разследва информация за частните полети на Епстийн на летище Станстед

Британската полиция разследва информация за частните полети от и до летище Станстед, след като американското министерство на правосъдието публикува огромно количество документи по случая на покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Разследването започна, след като бившият министър-председател на Великобритания Гордън Браун заяви, че новопубликуваните файлове по случая Епстийн показват "с много точни подробности" как Епстийн е използвал летище Станстед, за да "вкарва момичета от Латвия, Литва и Русия" в страната.

В статия за британското издание "Ню Стейтсман" Браун пише, че разсекретените файлове показват как частният самолет на Епстийн, така нареченият "Лолита Експрес", е извършил 90 двупосочни полета от летища във Великобритания, от които 15 са били извършени, след като през 2008 г. е бил осъден за склоняване на малолетни към проституция.

Браун посочва, че Епстийн "се е фукал" колко евтини са били полетите до Станстед в сравнение с тези до Париж. Британският политик уточнява, че именно на летището в Станстед "момичетата са били прехвърляни от един самолет на Епстийн в друг", като допълва, че "на жени, които пристигат във Великобритания с частни полети не им трябва виза" .

Гордън Браун изтъква, че властите са се отнасяли към случая "сякаш никога не са знаели какво всъщност става". Политикът подкрепя тезата си с разкритите улики от Би Би Си, които показват "непълни самолетни дневници, като неназованите пътници са били отбелязвани единствено като жени". "Накратко британските власти почти не са имали представа кои лица са били вкарвани в страната и за кого, освен за Епстийн", казва той, цитиран от БТА.

"Разследваме информацията, която постъпи във връзка с частните полети от и до летище Станстед след публикуването на документите на американското министерство на правосъдието", заяви говорител на полицията в Есекс.

"Летището не управлява и няма достъп до пътническия състав на частните самолети. Всички имиграционни и митнически проверки за пътниците от частни полети са извършвани директно от граничната охрана на Великобритания. Те използват напълно независими терминали, които не са под прекия контрол на летище Станстед, поради което пътниците от частни полети не преминават през главния терминал на летището", заяви говорител на летището Станстед.

Изявлението на полицията в Есекс беше публикувано, след като Националният съвет на полицейските началници обяви, че е била сформирана национална група за подкрепа на полицейските служители, които разследват фактите около разсекретените досиета на Епстийн.

Разкритието на досиетата Епстийн предизвика възмутителни реакции и оживление в британския общественополитически пейзаж. Две полицейски служби разследват бившия британски посланик в САЩ Питър Манделсън и по-младия брат на крал Чарлз Трети - Андрю, за злоупотреба с обществена длъжност.