Ройтерс: Пратеници на САЩ лавират между 2 кръга на кризисни преговори, което поражда съмнения за шансовете за успех

Дори и да става въпрос за американския президент, фокусиран от много време върху сключването на спарозумения, решението на Доналд Тръмп да възложи на любимите си емисари да лавират между два кръга на преговори – за ядрената програма на Иран и за войната на Русия в Украйна - в един и същи ден в Женева, накара много хора в света на международната политика да си блъскат главите, отбелязва Ройтерс в аналитичен материал, цитиран от БТА.

Дипломатическата совалка, осъществена вчера от специалния американски пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – зетят на Тръмп, повдигна въпроса не само дали те са били претоварени и надиграни, но и доколко сериозни са шансовете им да разрешат тази двойка от кризи, казват експерти.

Тръмп, който често изтъква факта, че е сложил край на редица войни и конфликти в първата година на втория си 4-годишен мандат, даде ясно да се разбере, че има намерение да финализира още международни споразумения, които да му послужат за спечелването на Нобеловата награда за мир.

Преговорите с висок залог по двата отдавнашни конфликта обаче бяха организирани бързо и изборът на Женева за домакин на срещите така и не бе ясно мотивиран, освен че градът има дълга традиция на средище на международната дипломация.

“Изглежда, че Тръмп е фокусиран по-скоро в количеството, отколкото в качеството, вместо да насочи внимание към трудната детайлна работа, която се изисква при дипломация“, заяви Брет Брюън – съветник по външната политика на бившия американски президент Барак Обама и настоящ директор по консултантската фирма по стратегически въпроси "Глобал сичуейшън рум". “Няма много смисъл в захващането с два въпроса по едно и също време на едно и също място“, казва той.

Разговорите с Иран дадоха началото на внимателно планиран “дипломатически танц“ в Женева, където под строга охрана се осъществиха разговори на две места в швейцарския френскоезичен град.

След приблизително 3 часа и половина на обсъждания между екипа на САЩ и иранския външен министър Абас Арагчи с посредничеството на Оман и двете страни подсказаха, че е постигнат някакъв напредък, но не беше дадена информация, че непременно се е стигнало до споразумение относно дългогодишния спор по ядрената програма на Иран.

Докато дипломатическият процес е в ход, Тръмп може да продължава да увеличава мащабното струпване на военен арсенал около Иран, показвайки ясно, че използването на сила остава като възможност. Това може да държи Близкия изток в напрежение, тъй като много хора се страхуват, че удари от страна на САЩ могат да прераснат в по-обширна война в региона.

"ПРЕТОВАРВАНЕ"?

Едва поели си въздух, вчера американските представители се прехвърлиха от иранските разговори в сградата на дипломатическата мисия на Оман в петзвездния хотел “Интерконтинентал“ за първия от двата дни на преговори за Русия и Украйна относно войната, която Тръмп обеща да прекрати за един ден по време на предизборната си кампания през 2024 година. Очакванията за пробив в този кръг от преговори за прекратяване на най-голямата война в Европа от 1945 г. - от края на Втората световна война, не бяха високи.

Официален представител, свързан с иранското ръководство, заяви, че “двойната игра“ на американският екип в Женева е възобновила съмненията относно искреността на Вашингтон по която и да е от двете дипломатически маневри. “Този подход крие риск от претоварване“, заяви представителят, предпочел да остане анонимен. “Това наподобява спешно отделение с двама пациенти в критично състояние и един лекар, който не може да окаже нужното внимание на нито един от пациентите, увеличавайки негативните изгледи“, добави той.

Мохамад Хадж-Али – заместник-директор на изследователския отдел на Близкоизточния център “Карнеги“ в Бейрут, заяви, че залогът при кризата в Иран е твърде висок, за да прави САЩ дипломация по този начин. “Да поставиш на екип от Уиткоф и Къшнър задачата да разреши всички световни проблеми е, честно казано, шокиращо“, добави той.

Някои експерти твърдят, че двамата пратеници, които са част от света на нюйоркските недвижими имоти на Тръмп, не притежават необходимия спектър от познания и опит да се изправят пред ветерани в преговорите като Арагчи и руските пратеници, като по този начин надхвърлят възможностите си на фона на толкова усложнени конфликти.

На срещата в Женева не присъстваше американският държавен секретар Марко Рубио – топ дипломатът на Тръмп, известен като експерт по външната политика.

Запитана за коментар, говорителката на Белия дом Ана Кели заяви, че Тръмп и неговият екип “са направили повече от всеки друг, за да съберат на едно място двете страни в стремежа си да спрат убийствата и да постигнат мирно споразумение“ в Украйна. Тя порица безименните “критици“ на подхода на американският президент, но не отговори на конкретните въпроси на Ройтерс.

"ПРАТЕНИК ЗА ВСИЧКО"

Представители на правителството на САЩ отдавна застават в защита на ролите, които Уиткоф и Къшнър изпълняват, позовавайки се на уменията им в сключването на споразумения, доверието, което Тръмп има в тях, и провала на по-традиционните дипломатически подходи през годините.

Уиткоф – дългогодишен приятел на Тръмп и често наричан “пратеник за всичко“ заради широката си компетентност, изигра ключова роля в осигуряването на споразумение за прекратяване на огъня между Израел и палестинската ислямистка групировка “Хамас“ в ивицата Газа миналата година, въпреки че понастоящем липсва напредък в посока на по-дълготрайно решение. Дипломатическите усилия с Иран и Русия до този момент донесоха незначителен успех.

По време на първия мандат на Тръмп Къшнър беше инициатор на Авраамовите споразумения, при които няколко страни от арабския свят установиха знакови дипломатически отношения с Израел. Пактът няма значително развитие, откакто Тръмп беше преизбран преди почти 13 месеца.

Способността на Къшнър и Уиткоф да се справят с последните дипломатически преговори беше подкопана, когато външнополитическият апарат на правителството на Тръмп беше разпуснат, както в Държавния департамент на САЩ, така и в Националния съвет за сигурност, където по думите на експерти много опитни служители са били изпратени “да си събират багажа“.

“Станахме свидетели на изпразването на дипломатическия ни състав“, заяви бившия съветник по външната политика на Обама – Брюън. “Така че сега стои въпросът дали все пак имаме правилните хора, които да работят върху тези големи въпроси“, добави той. (БТА)

(Превод от английски език: Деяна Христова)