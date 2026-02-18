11 бяха арестувани във връзка с убийството на крайнодесен активист във Франция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Единадесет души бяха арестувани през нощта и рано тази сутрин във връзка с убийството на крайнодесен активист във Франция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Малко след това обявление централата в Париж на крайнолявата партия "Непокорна Франция" получи бомбена заплаха и бе евакуирана, докато полицията не даде разрешение хора да влязат в нея отново.

Двадесет и три годишният Кантен Дьоранк почина в събота, след като бе пребит от крайнолеви активисти по време на конференция в Лион на Рима Хасан - евродепутатка от "Непокорна Франция".

В социалните мрежи се разпространиха кадри на побоя.

Хасан и други членове на "Непокорна Франция" осъдиха убийството.

Прокуратурата на Лион започна разследване по случая и съобщи, че досега е задържала 11 души.